Menschen in Sachsen-Anhalt Mein Verein

Fast 20.000 eingetragene Vereine gibt es in Sachsen-Anhalt. Neben vielen Sportvereinen gibt es landauf landab Kleingartenvereine und Heimatvereine, Geflügelzüchtervereine und Anglervereine, Musikvereine und Kunstvereine. Auch dem Umweltschutz oder verschiedensten sozialen Anliegen widmen sich in Sachsen-Anhalt viele Vereine. Und dann sind da auch Vereine, in denen sich Gleichgesinnte mit eher "exotischen" Interessen zusammengefunden haben.