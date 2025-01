Wie funktionieren Haarverlängerungen?

Sind die Haare gesund und lang genug, bleibt die Frage zu klären, welche Methode der Haarverlängerung oder -verdichtung am besten zu einem passt, meint Salonleiterin Evelin Gronau: "Die schonendste Variante ist die Klebetechnik. Dann gibt es auch die Schweißtechnik, wo das Eigenhaar mit Keratin durch Hitze verschmolzen wird. Es gibt auch Extensions, die man sich reinklipsen kann. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das muss man individuell vom Kunden abhängig machen und fragen: Was ist sein Wunsch?"

Welche Methode in Frage kommt, hängt auch vom Pflegeaufwand und der Tragedauer ab. Die Strähnchen mit Klebetechnik halten nur vier bis sechs Wochen, dann müssen sie wieder gelöst und neu fixiert werden. Dafür sind die etwa vier Zentimeter breiten Echthaar-Strähnchen an der Klebestelle besonders weich. Man bleibt beim Bürsten nicht hängen, und es drückt auch nichts beim Schlafen. Strähnchen, die mit der Keratin-Schweißtechnik angebracht werden, halten bis zu vier Monate. Da das Eigenhaar weiterwächst, sehen diese Extensions nach ein paar Monaten nicht mehr vorteilhaft aus und preiswert ist diese Verschönerung auch nicht.

"Es gibt eine Spezial-Extensions-Bürste, mit der können sie alles machen", sagt Evelin Gronau. Sie können mit den Haaren ganz normal umgehen, so wie sie mit ihrem eigenen Haar vorher auch gemacht haben. Was man vielleicht nicht zwingend immer machen kann, ist zum Beispiel ein strenger Dutt, weil man diese Verbindungsstellen, teilweise in der Kontur sehen würde."