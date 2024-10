Bildrechte: Imago/PantherMedia / Ingrid Balabanova

Auf die Suppe, fertig, los! Rezept von Sachsenradio-Hörer Detlev Zorn: Schmuddelwetter Suppe

"Die Suppe ist einfach lecker. Mir gefällt der Name, passt sehr gut zur Herbstzeit. Ich kann mir die Suppe nicht mehr von meinem Speiseplan wegdenken", schreibt unser Hörer Detlev Zorn aus Leipzig. Er fand das Rezept mal im Internet und glaubt sich zu erinnern, dass es Marions Kochbuch war. Silvio kocht die Suppe in Belgern auf dem Markt und tritt damit gegen den Bürgermeister an.