Heike Albert: "Entdecken Sie das Vogtland!"

Also das Wochenende sollte eigentlich - ich sage "sollte" - zur Erholung beitragen. Es ist tatsächlich so, dass alles, was ich unter der Woche nicht erledigen konnte, am Wochenende erledigen muss. Ob das der Haushalt ist, ob das die Freizeit ist, ob das Weiterbildungen sind. Also - auch mein Wochenende ist ziemlich vollgestopft. Aber ich versuche, mich tatsächlich auch am Wochenende zu regenerieren.

Am liebsten verbringe ich es natürlich bei uns im Garten. Aber ich bin auch ein sehr aktiver Mensch, weil ich ja die ganze Woche im Studio auf meinem Stuhl sitze und deswegen liebe ich auch Aktivitäten. Also wir fahren sehr gerne Fahrrad. Bei uns im Vogtland gibt es wunderschöne Strecken. Das liebe ich tatsächlich und dort werden auch richtig Kilometer geschrubbt - auf dem Kamm oder auch am Göltzschtal. Und ein Ritual, was ich jedes Wochenende mache, ist: Ich denke auch an meine Pflege, an meine Schönheit, an meine Haut. Immer am Sonntagabend bekommt meine Haus eine intensive Pflege. Und das tut dann auch mir sehr gut. Das ist dann mein Wochenendabschluss.