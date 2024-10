Die Sachsen kämpften sich nach dem 10:19-Fehlstart nach dem ersten Viertel wieder in die Partie zurück und lagen nach 15 Minuten mit 27:24 vorn, aber leisteten sich insgesamt zu viele Fehler. Mit insgesamt 20 Ballverlusten bauten die Niners ihren Kontrahenten immer wieder auf. Chemnitz schaffte zwar den 60:60-Ausgleich (33.), konnte aber kein einziges Mal mehr in Führung gehen. Ein Heidelberger Dreier zum 70:74 führte das Pastore-Team wieder auf die Verliererstraße. Beim Stand von 72:76 in der letzten Minute vergab der Chemnitzer Jonas Richter beide Freiwürfe und zeigte wie seine Teamkollegen an der Linie Nerven. Die Chemnitzer konnten nur 20 ihrer 30 Freiwürfe verwandeln.

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports