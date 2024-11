Der Syntainics MBC ging mit zuletzt drei Siegen in Folge in die Partie und startete gegen die Baskets aus Oldenburg gleich mit einem Dreier vor Tyren Johnson. Was in den ersten beiden Vierteln auffällig war: Der MBC holte sich mehr Rebounds und viele Punkte unter dem Korb. Nach zwei Läufen von 6:0 und 7:0 stand es schnell 19:10. Und auch im zweiten Viertel ließen die Gastgeber die Oldenburger, zuletzt auch mit zwei Siegen, nicht näher heran. Zur Pause stand es 45:34, Headcoach Janis Gailitis lobte und warnte bei "Dyn"zur Pause: "Ich bin mit der Einstellung sehr zufrieden, aber Oldenburg kann hier noch jederzeit heißlaufen."

Bildrechte: IMAGO/Eckehard Schulz