Vom Start weg zeigten die Niners eine engagierte Leistung und dominierten das erste Viertel. Nach zuvor drei Pleiten - zwei in der Liga und eine in der Champions League - wollte die Orange Army unbedingt den ersten Saisonsieg. 24:16 hieß es nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel schaffte Vechta zwar ein kleines Comeback zum 23:25, doch in Führung gehen konnten die Gäste zu keinem Zeitpunkt. Chemnitz drückte wieder auf das Gaspedal und ließ den Vorsprung bis zur Halbzeit auf zehn Punkte anwachsen.