Die Gastgeberinnen wollten nach der bitteren Pleite gegen Tabellenschlusslicht Freiburg Wiedergutmachung. Und das gelang auch wegen einer starken Startphase. In der dritten Minute stellte River Faith Baldwin auf 11:2. Und die Hallenserinnen ließen nicht locker, zogen durch einen Wurf von Downtown von Emma Stach auf zwölf Punkte davon (5. Minute, 21:9). Doch Leverkusen fing sich und kam bis zur Viertelpause auf fünf Zähler heran. Im zweiten Durchgang wurde es noch enger, nach einem Freiwurf von Lisa Koop verkürzten die Rheinländerinnen auf Minus-4. Doch der zweite Versuch von der Linie misslang, es folgte ein 7:0-Lauf der Lions und so ging es mit einem komfortablen Vorsprung für den MBC in die Halbzeit.