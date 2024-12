Doch an diesem Punkt drehte sich die Partie, die Riesen Ludwigsburg holten den Rückstand nicht nur auf, sie gingen sogar selbst in Führung. Lediglich dank DeAndre Lansdownes Zweier Sekunden vor dem Halbzeit-Buzzer ging Chemnitz mit einer knappen Führung von 35:34 in die Pause.

Noch im dritten Viertel setzten auch die NINERS zu einer Aufholjagd an, die fast glücken sollte: Mit einem 10:0-Lauf im Rücken - getragen von Olivier Nkamhouas sechs Punkten, der mit insgesamt 18 Punkten Topscorer wurde - und dem nun geringeren Rückstand von 48:53 ging es also ins Schlussviertel. In dem führten die Chemnitzer zwar zwischenzeitlich wieder (57:55), doch erneut vergaben William Christmas, Bailey und Co. zu oft.