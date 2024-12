Der MBC hatte sich nun defensiv gefestigt, der Grundstein für die ein starkes Viertel, in dem die Weißenfelser beim Stand von 26:25 die Führung übernahmen. Das ging Löwen-Trainer Jesus Ramirez zu weit, er zog die Auszeit, doch die Gäste bauten die Führung weiter aus. Besonderes Highlight im zweiten Viertel: Eben noch sehenswert gepunktet, sprintete Ty Brewer übers Parkett und verteidigte am eigenen Brett gegen Sananda Fru.

Mit 3 Minuten und 13 Sekunden auf der Uhr gingen die Löwen Braunschweig erstmals seit Beginn des zweiten Viertels in Führung, 27 Sekunden vor Schluss erhöhten sie auf vier Punkte voraus. Ein Rückstand, den der MBC nicht mehr aufholen konnte. Trotz eines starken Spencer Reaves und dazu ebenfalls gut aufspielender Ty Brewer, Martin Breunig und Charles Callison fahren die Weißenfelser nach sechs Siegen in Folge damit mal wieder eine Niederlage ein. Braunschweig wird zum zweiten Mal in Folge zum Party-Crasher: Schon gegen die NINERS Chemnitz stoppten sie die Serie von vier Siegen in Folge.