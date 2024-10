Trotz des holprigen BBL-Starts im Rücken fanden die Niners ganz gut in ihre Premieren-Partie in der Königsklasse herein. Das Team von Rodrigo Pastore zeigte sich von Beginn an bemüht und lag nach dem ersten Viertel nur knapp mit 17:22 hinten. Anschließend sollte sich das Blatt für eine kurze Phase wenden. Während die favorisierten Norditaliener, angeführt vom Ex-Vechtaer Tommy Kuhse, Federn ließen, spielten die Niners groß auf. Sechs Punkte Vorsprung in Spielminute 14 (32:26) – das Chemnitzer Spiel floss ähnlich gut, wie über weite Strecken der vorherigen Saison. Doch Bertram Derthona schlug in der Folge zurück und nutzte die sich mehrenden Fehler im Aufbauspiel der Niners gnadenlos aus. So sah sich das Pastore-Team zur Pause erneut im Hintertreffen, hatte beim Stand von 42:47 aber noch längst alle Möglichkeiten.