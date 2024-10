Der MBC begann auch im Dritten Viertel stark, konnte die Führung zwischenzeitlich auf 23 Punkte ausbauen (37:60). Hamburg kam in der Folge besser ins Spiel. Die Weißenfelser schwächelten aber nur kurz und bauten den Vorsprung bis zur Viertel-Pause wieder auf 21 Punkte aus (47:68).

Wohl wissend, dass das Spiel so gut wie verloren war, gab Hamburg-Coach Benka Barloschky im letzten Durchgang einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Der MBC blieb weiter eiskalt, zog zwischenzeitlich auf 27 Punkte davon (54:81). In der Schlussphase ließen es die Krunic-Schützlinge etwas ruhiger angehen. So konnte Hamburg noch auf 75:96 verkürzen.