Die Niners Chemnitz haben Center Eddy Edigin unter Vertrag genommen. Der 28-Jährige bindet sich für zwei Jahre an den Basketball-Bundesligisten. Zuvor hatte Edigin seinen Vertrag in Ludwigsburg aufgelöst, laut fixierter Option mussten die Sachsen eine Ablösesumme zahlen. Für die "Riesen" hatte er in zwei Jahren 107 Pflichtspieleinsätze verbucht. "Die Wechsel-Entscheidung fiel mir überhaupt nicht leicht. Dennoch habe ich mich für ein Wagnis entschieden", erklärte der Center auf der Seite von Ludwigsburg.