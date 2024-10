Edwards wird dem MBC bereits am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Hannover zur Verfügung stehen. Zum Saisonauftakt gegen Keltern hatte Trainer Timur Topal gleich auf drei Stammkräfte verzichten müssen. Romy Bär (Infekt) und River Baldwin (Gehirnerschütterung) fehlten ebenso wie Youngster Chinaza Ezeani (Knieprobleme).

Die Neue spielte in den letzten fünf Jahren in ihrer australischen Heimat für verschiedene Vereine. Von 2015 bis 2018 war die Centerin in den USA in der College-Liga aktiv, danach auch schon einmal in Deutschland, mit Speyer-Schifferstadt in der 2. Bundesliga.