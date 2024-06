Wieder einmal gelang Chemnitz mit den eigenen Tugenden den Gegner niederzuringen. Team-Basketball, viel Energie und eine unheimliche Physis – so nahmen die Niners den Albatrossen den Wind aus den Flügeln. Dreiviertel des Spiels dominierte Berlin, den Sieg holten sich aber die Sachsen. Dafür mitverantwortlich war die bessere Zweier- (66 % Niners vs. 49 % Alba) und Fieldgoal-Quote (50 % vs. 43 %), zudem zwangen die Chemnitzer Alba zu 20 Ballverlusten im Aufbauspiel und leistete sich selbst nur 9 Turnover.

Bereits am Dienstag (4. Juni 2024, ab 18.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der SPORT IM OSTEN-App) kann in einer ohnehin bereits historischen Niners-Saison nun der nächste Meilenstein erreicht werden. Nach dem Sieg im Europe Cup und dem erstmaligen Einzug in ein BBL-Halbfinale geht es ab 18.30 Uhr in der Messe Chemnitz um den historisch ersten Einzug ins Meisterschafts-Finale. Gewinnen am Dienstag die Berliner kommt es am Donnerstag zum Showdown in Berlin.



Der Finalgegner steht unterdessen bereits fest. Bayern München setzte sich gegen die Würzburg Baskets souverän 3:0 durch.