Die Dresdner Eislöwen haben das Spitzenspiel in der DEL2 für sich entschieden. Gegen Verfolger Krefeld Pinguine setzte sich der Tabellenführer von der Elbe mit 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) durch. Insgesamt sammelten beide Teams 33 Strafminuten an.

In der zehnten Minute musste Oliver Granz wegen Stockhaltens vom Eis, Krefeld nutzte das Powerplay prompt und ging durch Lucas Lessio nur 17 Sekunden später in Front (11. Minute). Mit dem knappen Rückstand ging es in die erste Drittelpause. Im zweiten Abschnitt glich Dresden schnell aus: Einen schnellen Gegenzug über Dane Fox vollendete Drew LeBlanc ins verwaiste Tor am langen Pfosten (22.) zum 1:1. In der Folge wurde es hitziger auf dem Eis, Andrew Yogan kassierte eine große Strafe nach einer Auseinandersetzung mit Max Newton, bei der der Dresdner die Fäuste einsetzte. Doch die Eislöwen überstanden insgesamt knapp neun Minuten in Unterzahl im zweiten Drittel schadlos.