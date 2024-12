Die Dresdner Eislöwen haben in einem Jahresend-Krimi gegen die Kassel Huskies knapp den Kürzeren gezogen. Dabei verloren die Sachsen mit 2:3 nach Penaltyschießen. Dresden musste nach 14 Minuten in Unterzahl den Rückstand gegen starke Gäste verkraften, die im Mittelabschnitt gar auf 2:0 (22.) erhöhten. In den letzten 20 Minuten warfen die Eislöwen nochmals alles nach vorn und belohnten sich binnen 2:15 Minuten durch Treffer von Porsberger (43.) sowie Karlsson (45.), der im Powerplay netzte. Nach einer torlosen Verlängerung hatten jedoch die Hessen im Penaltyschießen das bessere Ende für sich.