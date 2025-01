Die Dresdner Eislöwen haben im neuen Jahr einen erfolgreichen Einstand aufs Eis gelegt. Der DEL2-Tabellenführer feierte am Freitagabend einen verdienten 4:1-Heimsieg gegen die Eisbären Regensburg.

Dresden belohnte sich in der 3. Minute durch Granz mit dem 1:0. Auch danach dominierten die Sachsen das Geschehen (13:5 Schüsse), belohnten sich aber nicht mit weiteren Treffern. Dies gelang erst im ausgeglichenen Mitteldrittel, als Fox (28.) auf 2:0 stellte. Im Schlussabschnitt diktierten wieder die Eislöwen das Geschehen. Riedl markierte erst das 3:1, ehe Porsberger (45.) in Überzahl den vierten Treffer des Spitzenreiters in die Maschen setzte. Für die Eisbären reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik (59.).