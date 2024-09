Das 0:1 fiel in der 13. Sekunde, bis zur 7. Minute kamen gleich vier Treffer dazu. Ab diesem Zeitpunkt schalteten die Landshuter einen Gang zurück, und die Crimmitschauer konnten sich langsam ins Spiel einschalten. Nach dem 0:6 (26.) konnte Ole Olleff auf 1:6 (49.) verkürzen. Den Endstand für den Ex-Meister stellte dann Jack Doremus (52.) her.

Die Lausitzer Füchse haben eine dramatische DEL2-Partie beim ESV Kaufbeuren mit 5:4 in der Overtime gewonnen. Mit dem dritten Sieg in Folge klettern die Sachsen in der Tabelle auf Rang drei.