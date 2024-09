Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, in dem sich die Lausitzer trotz Überzahl keine Vorteile erspielen konnten, schlug der Gast aus Ravensburg in der ersten Minute des zweiten Drittels eiskalt zu. Mathew Santos brachte die Puzzlestädter nach Zuspiel von Florin Ketterer in Front. Anschließend schraubte der Tabellenprimus den Druck nach oben und erhöhte folgerichtig durch Ralf Rollinger in der 47. Minute. Auch danach blieb Ravensburg das bessere Team, den Schlusspunkt für den verdienten Sieg setzte Erik Jinesjö Karlsson (56.) kurz vor Schluss.