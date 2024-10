In einem ausgeglichen ersten Drittel zeichnete sich vor 3.451 Fans im Stadion am Sahnpark noch kein Sieger ab. Rihards Marenis ließ die Heimmannschaft in der 23. Minute einmalig jubeln, denn noch vor dem Ende des zweiten Drittels Mäkitglich Jordan Taupert nach einer Vorarbeit von Charlie Jahnke zum 1:1 aus. Im letzten Drittel drückten die Gäste noch einmal ordentlich auf die Tube. Binnen fünf Minuten erzielten die Füchse gleich vier Treffer. Lewis Zerter-Gossage traf doppelt (49./51.) und auch Taupert konnte sich mit einem zweiten Tor auszeichnen (50.). Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Roope Mäkitalo (54.).