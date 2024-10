Die Dresdner Eislöwen haben am Sonntag gegen die Eisbären Regensburg knapp mit 0:1 n.P. verloren und damit ihre zweite Heimniederlage kassiert. Am Einsatz und Willen, den vierten Sieg in Folge zu erarbeiten, lag es nicht. Nur die Genauigkeit und manchmal auch das Glück fehlten. Und dann hatten die Gäste mit Eetu Laurikainen auch noch einen überragenden Keeper auf dem Eis. Was seine Vorderleute nicht wegblockten, fing er letztlich weg. Krass: 39:9 lautete die Torschuss-Statistik, doch auch nach der Verlängerung stand es 0:0. Im entscheidenden Penaltyschießen waren auch die jeweils ersten drei Schützen erfolglos. Dann entschied Eisbär Weber die Partie. Damit holte Dresden nur einen Punkt und rutscht auf Tabellenplatz drei ab.