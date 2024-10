Schlusslicht Crimmitschau gelingt Sensation in Krefeld

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach sechs Niederlagen in Folge in der 2. Eishockey-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Schlusslicht gewann am Freitag völlig überraschend bei Tabellenführer Krefeld Pinguinen mit 2:1 nach Verlängerung.

Die Gastgeber, die zuletzt in Weißwasser beim 6:1 treffsicher waren, gingen trotz Überlegenheit zunächst leer aus. Erst in der 46. Minute besorgte Matt Marcinew die Führung. Zehn Minuten später schlugen die Eispiraten durch Travis Saponari zurück. Im letzten Drittel hatte Crimmitschau mehr Schüsse aufzuweisen. In der Verlängerung nutzte der Schwede Tobias Lindberg nach 2:59 Minuten den zweiten Gäste-Abschluss und beendete damit ausgerechnet beim Spitzenreiter die Negativserie. Bildrechte: IMAGO/osnapix