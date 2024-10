Die Lausitzer Füchse haben die bittere Derbypleite in Dresden gut verdaut und gegen Tabellenschlusslicht Bad Nauheim einen Pflichtsieg aufs Eis gebracht. Das Team von Trainer Petteri Väkiparta musste für das 4:2 (1:0/0:2/3:0) vor 2.514 Zuschauern in der heimischen Eisarena allerdings ganz hart arbeiten.



Nachdem Tom Knobloch die Gastgeber im ersten Drittel in Führung gebracht hatte (15.), drehte Bad Nauheim den Spieß gegen nun fehlerhafte Füchse zunächst um. Jordan Hickmott gelang im Konter der Ausgleich (35.), ehe Kevin Orendorz zwölf Sekunden vor der zweiten Drittelpause einen verdeckten Schuss in Jonas Stettmers Kasten setzte (39.).