"Ich bin glücklich, ein weiteres Jahr bei den Eispiraten zu arbeiten. Meine Familie und ich sind in Crimmitschau von allen sehr gut behandelt worden", ließ sich der 35-jährige Tuores in der offiziellen Klubmitteilung zitieren und ergänzte: "Natürlich müssen wir im Moment bessere Arbeit leisten, um die Ergebnisse aus den Spielen zu holen, aber ich bin froh, dass das Management Vertrauen in mich und unseren Prozess zeigt." Jussi Tuores arbeitet seit Sommer 2022 bei den Sachsen – zunächst als Assistent von Marian Bazany, den er im Februar 2023 dann aber schon beerbte.