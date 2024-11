Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die ambitionierten Dresdner Eislöwen zurück in der Spur. Das Team von Trainer Niklas Sundblad , der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag verlängert hatte, schlug den EHC Freiburg am Freitagabend letztendlich klar mit 4:1 (2:1/0:0/2:0).

Vor über 3.000 Zuschauern in der heimischen Eisarena sorgte Tomas Andres für einen Frühstart der Gastgeber. Der Tscheche brauchte nur 22 Sekunden bis zum Führung. Allerdings egalisierten die Breisgauer in Person von Eero Elo eilig (4.). Verteidiger David Suvanto stellte noch vor der Drittelsirene die Weichen wieder in Richtung 14. Saisonsieg (17.). Nach torlosem Mittelabschnitt half den Eislöwen der Doppelschlag von Matej Mrazek und Yannick Drews binnen nur 21 Sekunden (47./48.) zur Vorentscheidung. In der Folge brachten die einstweilen auf Rang drei kletternden Landeshauptstädter den Erfolg souverän ins Ziel.