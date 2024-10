Nach dem überraschenden 2:1-Sieg in Krefeld haben die Eispiraten Crimmitschau den zweiten Sieg in Folge einfahren können. Gegen die Eisbären Regensburg setzten sich die Sachsen nach starkem Beginn mit 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) durch.

Der Schwede Tobias Lindberg, der gegen die Pinguine das entscheidende Tor in der Verlängerung gemacht hatte, spielte von Beginn an wieder eine wichtige Rolle und zeichnete sich als Vorlagengeber aus. Nach seiner Puck-Eroberung spielte er schnell auf Colin Smith, der zum 1:0 traf (19.). Nur wenige Minuten darauf stand Thomas Reichel genau richtig und schob das Spielgerät trotz Bedrängnis zum 2:0 ein. Im zweiten Drittel landete zunächst ein Querpass von Scott Feser glücklich zum 3:0 im Tor, ehe es im letzten Abschnitt deutlich wurde. Mit etwas Spielglück landete der Puck in Überzahl bei Rihards Marenis, der aus kurzer Distanz nur noch einstochern musste (44.). Kurz darauf zeigte Marenis dann noch technische Finesse und vollendete einen Lauf aufs Tor mit der Rückhand ins obere Eck zum 5:0. Mit zwei Minuten auf der Uhr gelang den Regensburgern durch Corey Trivino der Ehrentreffer, den Mario Scalzo umgehend mit dem 6:1 konterte und den Abend damit beendete.