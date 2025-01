"Wir sind am 16. (Januar, Anm. der Redaktion) beim ersten Meeting vor vollendete Tatsachen gestellt worden, dass die Stadt momentan keinen Plan hat, das umzusetzen", sagt Bauer weiter. Eigenes Geld will der Verein aber auch nicht in die Hand nehmen: "Wir haben einen klaren Standpunkt. Wir als Gesellschafter sind mehr oder weniger in ehrenamtlicher Funktion tätig und keine Firma, die hier Geld verdient. Auf der Basis sind wir nicht bereit, private Gelder in städtisches Eigentum zu stecken."

Bildrechte: IMAGO / Fotostand