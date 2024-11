Jens Baxmann, Sportlicher Leiter der Füchse, begründete die Verpflichtung auch mit den vielen Spielen in den kommenden Wochen und Monaten und der recht dünnen Personaldecke. Kislinger sei "in der Offensive flexibel einsetzbar, verleiht unserem Angriff mehr körperliche Präsenz und verfügt über einen guten Schuss."



Kislinger, dessen Vertrag in Nürnberg nicht verlängert wurde, freut sich nach der "sehr langen Sommerpause", endlich wieder auf dem Eis zu stehen. "Das Team hat viel Potential und die Fans in Weißwasser haben einen großartigen Ruf. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir eine starke Saison hinlegen."