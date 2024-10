Wie bei seinem SV Lindenau 1848 reichen vielerorts in Mitteldeutschland die Trainingskapazitäten, im Sommer auf Rasen und Winter in der Halle, nicht aus. Oft sind die Sportplätze auch marode, so dass sie nur bedingt nutzbar sind. Der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands, Hermann Winkler, appelliert an die neuen Regierungen von Sachsen, Thüringen und Brandenburg: "Tut etwas für die Sportförderung und stellt dort Gelder ein, denn die Vereine brauchen für ihre Kinder und Jugendlichen Sportstätten." In Sachsen gibt es laut Winkler sportartenübergreifend einen Sanierungsrückstau von 500 Millionen Euro.

