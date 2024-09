Nach dem starken Auftritt gegen den VfL Wolfsburg, wo man haarscharf an einer großen Überraschung vorbeigeschrammt war, ging es für die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena am Samstag ins Dreisamstadion nach Freiburg. Von der ersten Minute an war das Team von Trainer Kästner mit Defensivarbeit beschäftigt. Doch Jena stand gut, überließ Freiburg die Spielkontrolle, machte dann aber die Räume eng. So kamen die Gastgeberinnen zwar oft vor das Tor des FCC, aber kaum zu wirklich brandgefährlichen Aktionen.



In der 17. Minute dann der erste ernsthafte Angriff von Jena, und was für einer: Nach einem weiten Ball legte Josephine Bonsu auf der rechten Seite in den Fünfmeterraum quer, wo Luca-Emily Birkholz das Spielgerät über die Linie drückte. Auch danach setzte sich Freiburg in der Hälfte des FCC fest, Torfrau Jasmin Janning war aber nicht zu überwinden. Und kurz vor der Pause hatte Jena bei einem stark herausgespielten Konter die Chance auf den zweiten Treffer, Nelly Juckel verfehlte das Tor aus zwölf Metern aber knapp. Nach der anschließenden Ecke köpfte Lelicia Sophie Sträßer freistehend drüber.

Bildrechte: IMAGO / Eibner