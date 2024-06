Und bei so einem Gegenstoß vergab Julius Schmidt erst aus Kurzdistanz nach Pass von der Grundlinie, machte es anschließend viel schwerer und schöner beim Abpraller. Per Hacke mogelte er die Kugel doch noch ins Netz - 2:0 (29.)!

Zu diesem Zeitpunkt drehte Rudolstadt die Partie in Plauen zum 2:1-Endstand, damit ging für Schiebock bei Punktgleichheit und fünf Treffern Rückstand ab sofort auch ums Torverhältnis. Sandersdorfs Moritz Griesbach verkürzte deshalb nicht unwichtig per Kopfball zum 1:4 (67.), doch Hoffmann stellte mit seinem zweiten Tor umgehend den alten Abstand wieder her - 5:1 (71.).

Danach setzte ein heftiges Gewitter ein und die Partie musste in der 73. Minute für 32 Minuten unterbrochen werden. Verrückt: In den Katakomben konnte Bischofswerda die Schlussphase des Spiels in Plauen am Ticker verfolgen. Damit wusste Schiebock, dass jedes weitere Tor ab sofort zählt. Und als es weiterging, hätte das helfen können. Wenn der Ball denn noch gerollt wäre. Durch zahlreiche Pfützen war da an ein normales Fußballspiel nicht mehr zu denken. Dennoch erzielte Rajk Lisinski mit einem Foulelfer noch das 6:1 (90.).