Obwohl Arnstadt im zweiten Durchgang dann mehr Gegenwehr zeigte, gelang es wieder Rodrigues nach tollem Steckpass des früh eingewechselten Franz Born (für den verletzten Tim Hoffmann) schnell auf 4:0 zu stellen (62.)! Anschließend tat sich Bischofswerda aber bis in die Schlussphase schwer, dann überschlugen sich in den letzten zehn Minuten die Ereignisse.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Gegenzug scheiterte Rodrigues an der Latte (86.). Doch es wurde noch verrückter: Plötzlich tankte sich Hecker mit einem Solo durch und ausgerechnet der Fuß von Arnstadts Kapitän Silvano Varnhagen fälschte die Kugel ins eigene Netz ab - 5:0 (88.). In dem Moment fiel durch ein Plauener Eigentor auch noch das 1:2 in Magdeburg. Dann kam es zur Krönung: Joker Bruno Schiemann wurde im Strafraum auf der Grundlinie weggesenst und Hecker behielt die Nerven bei seinem Elfmeter-Tor zum 6:0 (90.+3). Anschließend brachen alle Dämme in den gelben Trikots!