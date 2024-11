Sie ist Olympiasiegerin 2022 von Peking, zweimalige Weltmeisterin, 15-fache Weltcupsiegerin – also jemand, den man nicht groß vorstellen muss: Die frühere Biathletin Denise Herrmann-Wick ist unser Gast in Folge 21 des SPORT IM OSTEN-Podcasts "Profisport adé – jetzt Plan B".

Wie hat sich das Leben seit der Geburt ihrer Tochter verändert? Wagt sie ein Comeback? Kann sie ohne Biathlon leben? Das sind nur drei Fragen an die gebürtige Erzgebirgerin und Wahl-Ruhpoldingerin. Ihre ersten Skilanglaufwettkämpfe bestritt Denise Herrmann-Wick mit gerade acht Jahren in Bockau – der Ort, an dem sie aufgewachsen ist. Das Ziel war damals die Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal. Gemeinsam mit Eric Frenzel, dem späteren Ausnahmeathleten der Nordischen Kombination, drückte sie dann dort die Schulbank.