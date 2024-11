Die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Winter ruhen auch auf den Schultern der beiden sächsischen Athleten Tristan Sommerfeldt und Terence Weber. Beide haben in der Vorbereitung überzeugt, wie Frenzel im Interview mit SPORT IM OSTEN erklärte: "Ich bin recht zufrieden mit dem, was sie momentan an den Tag legen", so der 36-Jährige. Während es für Sommerfeldt als Youngster der Truppe darum geht, sich "seinen festen Platz im Team nach den Erfolgen im Junioren-Bereich zu erarbeiten", steht mit Team-Vize-Weltmeister Weber ein bereits erfahrener Akteur im Kader, in dem der Coach "das Potenzial sieht, wieder da anzuknöpfen, wo er schon mal stand".