Fünf Regionalliga-Partien und zwei Drittliga-Spiele im Oktober: SPORT IM OSTEN überträgt im Herbst zahlreiche Spitzen- und Traditionsduelle im TV und im Livestream. Mit dabei unter anderem Erzgebirge Aue, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena, der Hallesche FC und Chemie Leipzig. Dazu kommt noch ein Ostduell in der Handball Bundesliga.

Gleich das erste Oktober-Wochenende bringt drei echte Ostknaller: Am Samstag, 5. Oktober, zeigen wir das Drittliga-Duell zwischen Aufstiegs-Mitfavorit Erzgebirge Aue und Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Außerdem überträgt SPORT IM OSTEN am Samstag das Regionalliga-Top-Duell zwischen Drittliga-Absteiger Hallescher FC und Carl Zeiss Jena. Am Sonntag folgt das ewig junge Duell der Leipziger Stadtrivalen Lok gegen Chemie.