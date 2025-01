Am Montagabend (13. Januar) hat Post SV Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga gegen Spitzenreiter Borussia Düsseldorf die erwartete 0:3-Niederlage kassiert. Im Mittelpunkt stand Altmeister Timo Boll, der mit seinen 43 Lenzen mit Düsseldorf zum letzten Mal in Mühlhausen auflief und viele Autogramme schreiben musste. "Die Stimmung war hier immer besonders, ein kleiner Hexenkessel. Unheimlich heiße Fans. Heute lief es nicht ganz so gut, deshalb war es etwas ruhiger. Das sind hier emotionale und herzliche Leute. Alle haben sich bei mir bedankt, ich habe immer gern hier gespielt, ich mag die private Atmosphäre", sagte Boll im Interview mit MDR THÜRINGEN.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK