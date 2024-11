Der Dresdner SC hat in einem wahren Spitzenspiel beim MTV Stuttgart denkbar knapp mit 2:3 verloren. Schon im ersten Satz hatte das Waibl-Team mit einem 25:20 das erste Ausrufezeichen gesetzt. Obwohl Stuttgart die Partie mit zwei gewonnenen Sätzen (25:21/25:19) drehte, wirkte es nach dem vierten Abschnitt und einem 25:15 so, als würde Dresden das Ding für sich entscheiden.

Doch im alles entscheidenden Schlusssatz flatterten doch etwas die Nerven und Stuttgart fuhr den 3:2-Sieg mit frenetischer Unterstützung in der eigenen Halle mit einem 15:12 ein. So konnten sich die Dresdner an der Spitze der Tabelle nicht weiter absetzen, die Schwaben bleiben dagegen an den Sachsen dran.