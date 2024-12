Für die Landeshauptstädterinnen sah es zunächst gut aus. Der erste Durchgang ging an Schwarz-Weiß – erst der dritte Satzgewinn in der Spielzeit für Erfurt. Und auch im zweiten Abschnitt hielt der Underdog gut mit, das Team von Mateusz Żarczyński führte gar mit 10:8. Doch die Hessinnen ließen einen 5:0-Lauf folgen und zogen davon und nutzten den dritten von neun Satzbällen zum Ausgleich. Der dritte Durchgang ging deutlich an den VC, der sich auch im vierten Satz nicht mehr einholen ließ. Erfurt bleibt damit punktlos am Ende der Tabelle.