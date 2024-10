Nichts zu holen gab es für die Volleyball-Frauen vom VfB Suhl beim SSC Palmberg Schwerin. Beim 0:3 (17:25, 14:25, 21:25) gegen den Vorjahreszweiten waren die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse von Beginn an spürbar. Folglich endeten die ersten beiden Sätze deutlich zu Ungunsten der Suhlerinnen. In Satz drei bewies das Team von Trainer Laszlo Hollosy daraufhin noch einmal Moral und kämpfte sich nach größerem Rückstand wieder bis auf einen Zähler an die Schwerinerinnen heran (14:15). Am Ende reichte der kleine Kraftakt aber nicht für mehr.