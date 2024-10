Vor 738 Zuschauern hielten die Gastgeberinnen zu Beginn noch gut mit, doch die Dresdnerinnen konnten auch immer wieder den Spielaufbau von Erfurt stören. Im zweiten Satz lagen die DSC-Damen bereits mit acht Punkten (18:10) vorn. Als sich bei ihnen jedoch Fehler und Abstimmungsprobleme häuften, erkämpfte sich Schwarz-Weiß den 20:20-Ausgleich. In der Crunchtime behielten die Gäste jedoch die Nerven. Im dritten Durchgang diktierten die Waibl-Schützlinge von Beginn an das Geschehen, entschieden das Aufschlag-Annahme-Duell klar für sich und zeigten sich auch im Angriff und in der Blockabwehr überlegen.