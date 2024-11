Mit 3:1 (23:25, 25:23, 22:25, 18:25) sicherte sich der Dresdner SC gegen die Ladies in Black Aachen die Tabellenführung der Volleyball Bundesliga, gestaltete das Duell bis auf den letzten Satz äußerst spannend. Grund dafür waren auf Dresdner Seite vor allem Fehler im Aufschlagspiel.

Erst kurz vor Ende eines engen ersten Satzes ging der DSC in Führung, was prompt zur Aachener Auszeit führte. Ohne positives Auswirkung für die Ladies in Black jedoch, denn nachdem sie vor allem wegen acht Aufschlagfehlern fast den kompletten ersten Satz einem Rückstand hinterhergelaufen waren, nutzten die Dresdnerinnen den ersten Satzball zum 25:23-Satzgewinn.