Vor 1.316 Zuschauenden erwischten die Suhlerinnen einen richtig guten Start in diese zweite Hauptrunde, setzten sich aber erst gegen Ende des ersten Satzes klar ab. Den Abstand von zwischenzeitlich sieben Punkten beim 21:14, gewonnen vor allen Dingen durch einen Sechs-Punkte-Lauf, hielten sie bis zum 25:17. Ein Satz, an dem der Suhler Trainer Laszlo Hollosy offenbar Gefallen und wenig auszusetzen hatte, ließ er den Satz ohne eine einzige genutzte Auszeit vergehen.

Den ersten Satz in den Sand gesetzt, kamen die Münsteranerinnen in der Folge aber besser ins Spiel und der VfB lief früh dem Rückstand hinterher. Trotz zweier Auszeiten beim Stand von 5:8 und 14:16 mussten die Suhlerinnen diesen zweiten Satz an Münster abtreten. Danach sah es zunächst auch im folgenden Satz aus, in dem Hollosy früh seine beiden Auszeiten nutzte. Erst lag der VfB 1:5 zurück und die erste Auszeit schien wenig Wirkung zu zeigen und den Lauf der Münsteranerinnen nicht brechen zu können, denn nur wenig später zog Hollosy die nächste Auszeit - da stand es 2:8.