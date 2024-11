Damit steht der sechsmalige Pokalsieger im Viertelfinale. Alexander Waibl hatte die Reise zum Spiel gegen den Zweitligisten der Süd-Staffel ohne seine Stammzuspielerin Sarah Straube und Top-Scorerin Marta Levinska angetreten und auch sonst einigen Athletinnen der zweiten Reihe Einsatzchancen gegeben. So führte Larissa Winter Regie im Spiel und auf Diagonal spielte Eva Zatkovic, die nach der Partie auch als wertvollste Spielerin ausgezeichnet wurde.

Nachdem die Gäste im ersten Satz noch ein wenig Zeit brauchten, ihren Rhythmus zu finden und sich einige leichte Fehler erlaubten, diktierten sie in den Abschnitten zwei und drei deutlich das Geschehen. Zwar kämpfte der Zweitligist aufopferungsvoll um jeden Ball, doch am Ende spielten die Dresdnerinnen ihre Vorteile in puncto Schnelligkeit, Physis und Schlaghärte klar aus. Nach nur 59 Minuten verwandelte Stamatia Kyparissi mit einem Ass den ersten Matchball zum Sieg.