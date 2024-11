Daraufhin rannte der VfB lange einem Rückstand hinterher (14:17), ehe sich die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy aufbäumte und die 18:17-Führung erkämpfte. Suhl behielt auch in der Folge die Nerven und belohnte sich dank eines 25:22 mit dem zweiten Satzgewinn – 2:1 für den Underdog. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern standen plötzlich unter Zugzwang und glichen im schnellen vierten Satz zum 2:2 aus (25:21). Davon ließen sich die Thüringerinnen aber nicht beunruhigen. Im souveränen 15:9-Tiebreak machten sie die Sensation perfekt.

Bereits zuvor hatte Zweitliga-Aufsteiger TSG Markkleeberg gegen den favorisierten Bundesligisten Ladies in Black Aachen einen großen Pokalfight aufs Parkett gelegt, aber am Ende dennoch deutlich mit 0:3 (25:27, 14:25, 15:25) verloren.

Die Rand-Leipzigerinnen begannen stark und gingen mit 6:1 in Führung. Diese hatte bis zu einem 0:5-Lauf beim Stand von 15:13 Bestand, der die Neuseenland-Volleys ins Hintertreffen brachte. Zum Abschluss des ersten Satzes ging es hin und her. Beim Stand von 24:23 und 25:24 vergaben die Gastgeberinnen zwei Satzbälle und verloren am Ende mit 25:27.