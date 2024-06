Traditionell bereits vor dem Sommer sind die Achtelfinal-Partien im DVV-Pokal ausgelost worden. Dabei ergaben sich gleich vier Bundesliga-Duelle. So müssen die Volleyballerinnen des VfB Suhl gegen SSC Palmberg Schwerin antreten. Bei den Männern geht es für den einzigen mitteldeutschen Erstligisten. VC Bitterfeld-Wolfen zur TSV Haching München. Angesetzt sind die Partien auf den 9./10. November. Die Viertelfinals am 23. und 24. November. Die letzten vier verbliebenen Teams spielen am 18. Dezember um den Einzug ins DVV-Pokalfinale.

Für zwei Schweriner Spielerinnen gibt es damit ein Wiedersehen an alter Wirkungsstätte. Vedrana Jaksetic und Marie Hänle hatten die Thüringerinnen in Richtung Schwerin verlassen. Leicht wird es der VfB Suhl dem amtierenden Vizemeister nicht machen. Letzte Saison hatte Suhl in der Hauptrunde zwar beide Spiele verloren, in der Zwischenrunde dann aber einen 3:2-Erfolg gefeiert. Die Männer von Bitterfeld-Wolfen reisen nach München, wo sie sich in der letzten Spielzeit in der Liga schadlos gehalten hatten.