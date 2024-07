"Ich habe noch unerledigte Aufgaben auf dem Feld"

Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt hat auf der Mittelblock-Position eine Spielerin verpflichtet, die eine alte Bekannte ist. Elisabeth Sandbothe spielte bereits in der Saison 2021/22 für die Thüringerinnen in der 1. Bundesliga – allerdings krankheitsbedingt nur die ersten drei Spiele. "Ich habe noch unerledigte Aufgaben auf dem Feld", spielt die US-Amerikanerin auf ihr abruptes Ende nach der Aachen-Partie am 16. Oktober 2021 an, als eine schwere Erkrankung für das Aus sorgte.

Das Ende ihrer Profikarriere drohte, doch "Elle" kämpfte sich zurück. Seitdem hat sie alles dafür getan, um wieder zu genesen und ihrem so geliebten Sport nachgehen zu können. Die aus Kansas City stammende Mittelblockerin hat sich zuletzt bei einem Collegeteam und im Kraftraum fitgemacht, um ihre Profilaufbahn fortzusetzen zu können.

"Ich bin total begeistert, wieder zurück nach Erfurt zu kommen"

Dass sie ihr Vorhaben nun wieder in der höchsten deutschen Spielklasse umsetzt, ist kein Zufall. "Ich bin total begeistert, wieder zurück nach Erfurt zu kommen, meine Lieblingsrestaurants wieder zu besuchen und enge Freunde rund um den Domplatz wieder zu treffen. Ich kann es nicht abwarten, wieder von unseren tollen Fans umgeben zu sein, von denen mir viele viel Kraft während meiner Genesung gegeben haben. Erfurt hat immer einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen", sagt die 26-Jährige voller Vorfreude und Dankbarkeit, deren Draht in die Thüringer Landeshauptstadt nie gänzlich abgerissen ist.

Man merkt ihr an, dass sie von ihrem Temperament nichts eingebüßt hat, was ihr Team gut gebrauchen kann, wenn es ab Ende September in die 1. Bundesliga zurückkehrt.

SWE-Headcoach Zarczynski: "Sie ist eine sehr gute Spielerin"

Auch SWE-Headcoach Mateusz Zarczynski ist von "Elle" Sandbothe überzeugt. "Sie ist eine sehr gute Spielerin, mit einer starken Physis und sehr emotionaler Spielweise. Wir werden viel Spaß mit ihr auf dem Spielfeld haben“, ist sich Erfurts Trainer sicher. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports