Vom 28. Oktober bis zum 3. November trifft sich in Leipzig wieder die internationale Szene für Dokumentar- und Animationsfilm. Das Festival feiert seine 67. Ausgabe. Wichtiger Bestandteil sind auch in diesem Jahr zahlreiche Kurzdokus und Animationskurzfilme.

Aus diesem Anlass zeigt der MDR am 30. Oktober sieben sehr unterschiedliche Kurzfilme dieser Genres von Filmschaffenden aus Mitteldeutschland.

"Es ist kälter geworden" von Elia Zeißig, "Biegen und Brechen" von Falk Schuster und Mike Plitt sowie "theilmann" von Tom Ehrhardt erzählen bewegende ostdeutsche Geschichten. "Windflüsterer" von Ferri Caicedo und "The Waiting" von Volker Schlecht behandeln universell gültige Themen wie Lebenszyklen und Artensterben, während "Intro" von Anne Isensee und "What If" von Lars Nagler mit ihrer Experimentierfreude begeistern.