Das große Finale stieg in Bautzen vor rund 250 Menschen. Der MDR hatte zum gemeinschaftlichen Weihnachtssingen in den Bautzener Bahnhof geladen. Und so erklangen dort am Nikolaustag ausnahmsweise nicht nur Bahnhofsdurchsagen, sondern auch besinnlichere Töne: Gemeinsam stimmten der MDR-Rundfunkchor und der Chor des Sorbischen Gymnasiums, die 1. Serbska kulturna brigada, mit einer Mischung aus sorbisch-, deutsch- und englischsprachigen Weihnachtsliedern das Publikum auf das zweite Adventswochenende ein. Unterstützt wurden die Chöre und ihre Gäste von einem Blechbläserquartett des MDR-Sinfonieorchesters.