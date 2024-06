Der Weltraum ist ein Bereich, der auch sicherheitspolitisch immer mehr an Bedeutung gewinnt. "Wirtschaftlich ist ein rasch expandierende kommerzieller Raumfahrtsektor unter dem Schlagwort NewSpace entstanden und auch sicherheitspolitisch ist das Thema alles andere als in fernen Dimensionen, sondern brisant und hochaktuell, wie die neue Dimension des Weltraums im Krieg in der Ukraine und die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den Großmächten im Weltraum verdeutlichen", erklärt Antje Nötzold, die an der TU Chemnitz zu internationaler Politik forscht.